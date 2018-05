Florence K lance «Estrellas» en famille

Florence K était non seulement épaulée par sa famille pour lancer son nouvel opus «Estrellas» jeudi, mais elle a à son tour braqué les projecteurs sur sa sœur Éléonore Lagacé – vedette de la comédie musicale «Footloose» –, qui présentait son tout premier extrait, «Kiss Me Again Leo», qu’on retrouvera à l’automne sur un album sous étiquette Florence K.

Cinq pièces d’«Estrellas» ont été présentées jeudi. «"Estrellas", ça signifie étoiles, a détaillé l’auteure-compositrice-interprète en entrevue. C’est un mot à la sonorité très belle, tout comme l’image à laquelle il renvoie. Ça reflète bien mon état d’esprit en ce moment.»

L’album, qui arrive à point nommé pour la saison chaude, est un bel accident de parcours, raconte l’artiste. «Je travaille sur un projet hommage à Bella Fonte depuis un an et demi. J’ai demandé à Alex Cuba de venir chanter trois chansons sur le disque, et ç’a cliqué entre nous en studio. On a rapidement composé du matériel par texto.»

Le renouveau

Les relations amoureuses sont abordées sous différents angles dans les chansons élaborées avec le réalisateur Alex Cuba, récompensé de quatre prix latins Grammy. Mais un lien les relie toutes: le renouveau.

«Sur "Estrellas", on parle de tout ce qu’on ressent juste avant le premier baiser, raconte celle qui s’apprête à unir sa destinée au bluesman Ben Riley. J’aborde aussi l’adultère, mais dans la perspective où le couple décide d’aller de l’avant ensemble. Ce qui est, à mes yeux, une preuve d’amour incroyable.»

Ayant lancé sa propre étiquette, elle produira aussi les albums de sa mère, la soprano Natalie Choquette. De plus, le 30 août prochain, elle s’installera sur la Scène du Monde, à l’occasion du 39e Festival international de Jazz de Montréal.

«Je veux amener les gens à La Havane avec ce spectacle. J’aurai aussi une invitée spéciale», a-t-elle mentionné.

«Voici Florence»

Par ailleurs, la pianiste, dont l’émission à ICI Musique n’a pas été renouvelée, est heureuse de retrouver un micro pour rester connectée avec ses auditeurs. Chaque jeudi, à partir du 7 juin, elle proposera le balado musical «Voici Florence» sur le webzine «Mitsou Magazine».