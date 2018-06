Il contracte une maladie potentiellement mortelle après s'être trop entraîné

Plusieurs personnes vont ressentir un peu de douleurs un jour ou deux après une intense séance d’entraînement, mais pour un jeune homme du Texas, son travail dans le gymnase l’a envoyé à l’hôpital avec une maladie potentiellement mortelle.

Après un entraînement intense de ses bras la semaine dernière, Jared Shamburger, 17 ans, a réalisé que les douleurs et l’enflure ne le lâchaient pas.

«C’était tellement douloureux. J’avais mal partout. Le simple fait d’y toucher me faisait mal, c’était enflé», raconte-t-il.

La mère de Jared, même si elle reconnaît que cela peut être contre-productif, a cherché les symptômes en ligne.

«La maman en moi a pris le dessus et j’ai appelé la pédiatre pour lui dire que j’étais persuadée que mon garçon avait la rhabdomyolyse», explique-t-elle.

Et elle avait raison. Jared a été hospitalisé durant cinq jours justement en raison de la rhabdomyolyse.

Cette maladie peut être causée par plusieurs facteurs, incluant une blessure, une infection et... travailler trop fort dans le gymnase. Elle cause une détérioration des tissus musculaires, ce qui libère une protéine dommageable dans le sang qui peut endommager les reins. Dans les cas extrêmes, la maladie peut causer la mort.

Heureusement dans ce cas-ci, Jared et sa mère ont réagi à temps et le jeune homme devrait guérir pleinement de sa mésaventure. Une fois que ce sera fait, il compte bien reprendre là où il avait laissé et recommencer à soulever les haltères.

Sa mère, elle, espère que ce qui est arrivé à son fils servira de leçon à d’autres qui seraient tentés de ne rien dire au sujet de leurs douleurs musculaires qui refusent de partir.

«Je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu se produire s’il ne m’en avait pas parlé», dit-elle.