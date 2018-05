Il sauve une jeune femme dans la rivière Trois-Pistoles

Un jeune garçon de 15 ans de Trois-Pistoles a été décoré de la médaille du civisme du gouvernement du Québec, pour son acte de courage.

Youri Desjardins-Cloutier a sauvé une jeune femme inconsciente qui se trouvait dans la rivière Trois-Pistoles.

Le 12 août 2016, le garçon et ses deux amis sautaient d’une paroi rocheuse dans la rivière. Plus loin, sur une passerelle haute de 17 mètres, deux jeunes hommes et une jeune femme regardaient en bas, comme s’ils voulaient sauter.

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles





La jeune femme était montée seule sur la passerelle. Elle s’est accrochée au câble avant d'y rester suspendue. Puis soudainement, elle a lâché prise et est tombée, visiblement évanouie.

Sans réfléchir, Youri a plongé pour aller la secourir. Il a nagé jusqu’à elle, l’a saisie par les aisselles et l’a traînée sur l’autre rive.