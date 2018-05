Jagmeet Singh au Saguenay pour appuyer le candidat du NPD

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) espère reprendre la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord, le 18 juin prochain.

En appuyant son candidat Éric Dubois sur le terrain, jeudi, le chef Jagmeet Singh est reparti avec un souvenir particulier. «On l'appelle la JagFish!» a lancé le propriétaire du dépanneur Accomodation 21, Rémi Aubin, en remettant une mouche personnalisée pour la pêche au chef néo-démocrate.

M. Singh a fort apprécié le cadeau et il espère maintenant que la pêche aux électeurs sera bonne dans Chicoutimi-Le Fjord. Pour appâter les électeurs, il mise sur un candidat qui est à sa quatrième tentative sous la bannière du NPD, Éric Dubois.

«C'est quelqu'un qui connaît très bien les dossiers, avec une passion chez lui que l'on sent rapidement», a résumé le chef.

L'invité s'est offert une visite dans quelques commerces, en après-midi. L'occasion était belle pour défendre un thème cher au candidat: l'inaction d'Ottawa pour taxer les entreprises étrangères qui vendent en ligne au Canada.

«Quand il ne restera plus un commerce sur la rue Racine, quand Place du Saguenay et Place du Royaume seront fermées, on restera chez nous en faisant nos achats en ligne en se disant qu'au moins, on ne paye pas taxes, a souligné Éric Dubois. Ça prend plutôt des décisions pour garder nos commerces de proximité.»

Le chef a aussi rencontré l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour discuter de souveraineté alimentaire, et visiter le Musée du Fjord, afin de réitérer l'appui du parti à la culture. «C'est toujours l'occasion de voir si notre message est bien reçu au Québec», a indiqué le chef.

Il s'agira du deuxième test électoral pour Jagmeet Singh au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis qu'il a pris la direction du NPD. Il prévoit revenir soutenir à nouveau son candidat d'ici l'élection.