Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n’a pas contesté le manque de personnel dans les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHLSD) au lendemain de la sortie publique d’employés d’un établissement de Laval.

«Je ne le conteste pas (...) Elle a raison sur le fait qu’il n’y a pas beaucoup de personnel et c’est la raison pour laquelle on embauche (...)», a fait savoir le ministre lors de son passage à l’émission «La Joute».

«On a investi, on est dans un mode d’embauche et on revoit les ratios de personnel pour que tout se passe mieux», a-t-il ajouté.

Gaétan Barrette a par ailleurs répété qu’il n’y avait pas de problèmes au Centre d’hébergement Sainte-Dorothée de Laval, contrairement à ce qu’avance le personnel.

«Je ne crois pas à ça (...) Ça voudrait dire que le gestionnaire, l’infirmière, le préposé, quand ils remplissent leur dossier de patient, ils falsifient tous», a-t-il avancé.

«Quand on va voir le président du comité des résidents dire que les services sont excellents, que l’alimentation, ça se passe bien. Lui aussi ne dirait pas la vérité? Ça fait pas mal de monde qui mente et falsifie.»