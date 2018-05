Kim Kardashian remercie le président Trump pour leur rencontre

Kim Kardashian a remercié le président américain Donald Trump après leur rencontre pour discuter de la réforme du système carcéral.

La vedette de téléréalité s'est également entretenue avec le président pour demander à Donald Trump d'amnistier une grand-mère nommée Alice Marie Johnson, qui purge une peine à perpétuité pour un délit lié à la drogue, alors qu'il s'agissait de son premier délit et qu'aucune violence n'est impliquée dans les faits pour lesquels elle a été condamnée.

Après la rencontre, Kim Kardashian s'est ouverte sur les réseaux sociaux et a remercié le président des États-Unis de l'avoir écoutée.

«Je voudrais remercier le président Trump de m'avoir accordé de son temps cet après-midi. C'est notre espérance qu'il accorde la clémence à madame Alice Marie Johnson, qui purge une peine de prison à vie pour un premier délit, lié à la drogue, et non violent. Nous sommes optimistes en ce qui concerne le futur de Mme Johnson et espérons qu'elle et beaucoup d'autres se voient accorder une deuxième chance», a écrit la vedette.

Le président Donald Trump a quant à lui tweeté une photo de lui, tout sourire derrière son bureau de la Maison-Blanche, aux côtés de Kim Kardashian. «Excellente rencontre avec Kim Kardashian aujourd'hui. Nous avons parlé de la réforme des prisons, et des condamnations», a-t-il écrit en légende.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mai 2018

Kim Kardashian devait aussi rencontrer Jared Kushner, l'un des principaux conseillers de Donald Trump et également son gendre, qui l'a aidée, avec Ivanka Trump, sa femme, à rencontrer le président.