Plus de femmes meurent à cause de l'alcool

De plus en plus de femmes au pays sont aux prises avec des problèmes d'alcoolisme qui conduisent à des décès, révèle une analyse de l'Institut canadien d'information en santé.

À première vue, une femme rencontrée dans la rue préférant ne pas être identifiée ne semble pas avoir de problème d'alcool.

Et pourtant, elle a commencé à boire il y a 20 ans. «Douze bières par jour, admet-elle. Je me sens mieux, plus forte, de bonne humeur.»

Bien que les hommes soient toujours plus affectés par la consommation d'alcool, l'hépatologue Catherine Vincent, du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), diagnostique de plus en plus de cas sévères chez les femmes.

«Il n'est pas rare de voir des femmes de 35 ou 40 ans avec de graves problèmes hépatiques causés par l'alcool.»

Elle soigne aussi de plus en plus de jeunes femmes entre 16 et 19 ans aux prises avec ce problème.

«Chaque jour, elles représentent quatre des six hospitalisations abusives d'alcool. Leur consommation à la fin de l'adolescence va prédire ultérieurement les risques de développer une cirrhose du foie», souligne la Dre Vincent.

Forte hausse des décès

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, depuis 2001, les décès reliés à l'alcool ont augmenté de 5% chez les hommes alors qu'ils progressaient de 26% chez les femmes.

Autre donnée: en 2016-2017 au Canada, 25 000 femmes ont été hospitalisées à cause de l'alcool, une hausse de 3% par rapport à l'année précédente, alors qu'il y avait 54 000 hommes avec une progression de seulement 0,6%.

«Le taux d'hospitalisations causées par la consommation abusive d'alcool est le même que pour les maladies cardiaques», note la Dre Vincent.

En 2015 au pays, plus de 3000 décès reliés à l'alcool ont été enregistrés et la moitié d’entre eux ont été provoqués par la maladie alcoolique du foie, relève Statistiques Canada.

«Souvent, les femmes ont caché leurs problèmes d'alcool liés à de l'anxiété et à la dépression, explique la Dre Julie Bruneau, en médecine des toxicomanies du CHUM. Certaines craignent de demander de l'aide. Les mères monoparentales ont peur de se faire enlever leur enfant», ajoute-t-elle.

Sur les terrasses, les femmes rencontrées par TVA Nouvelles disent consommer avec modération. Certaines boivent régulièrement deux verres de vin par jour, plus que ce qui est recommandé.

«Il y a trois semaines, mon copain est mort. Son foie a éclaté. Ça commence à me faire peur», confie la femme qui boit 12 bières par jour.

Lui aussi consommait beaucoup. Il est mort d'une cirrhose. Ce triste événement l'amènera peut-être à aller chercher de l'aide.

