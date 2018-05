Le PLQ renchéri et songe à la privatisation de la SAQ

Le gouvernement Couillard songe désormais à privatiser totalement la Société des alcools du Québec alors que la CAQ promet de mettre fin à son monopole sur la vente d’alcool.

«Privatisation totale, partielle ou pas du tout: tout est ouvert», a lancé le ministre des Finances jeudi à la sortie du caucus libéral.

Le Journal révélait jeudi matin que la Coalition avenir Québec a l’intention de mettre fin au monopole de la SAQ si elle forme le prochain gouvernement en octobre. «On veut libéraliser le marché de l’alcool au Québec. Les Québécois sont prêts à cela. On doit augmenter l’offre et avoir une concurrence nouvelle», disait en entrevue mercredi le leader parlementaire caquiste François Bonnardel.

Jeudi matin, Carlos Leitao a accueilli cette nouvelle d’un haussement d’épaules. «Je me réjouis que la CAQ se rallie à notre position, c’est déjà de ça donc on parlait il y a un certain temps», a-t-il lancé en mêlée de presse.

Il rappelle qu’il a commandé une étude pour déterminer le modèle d’affaires le plus efficace pour la SAQ. «Est-ce que ça a être une privatisation totale, partielle, ou pas du tout, il va falloir d’abord faire ce travail, mais on n’a jamais été fermé à quoi que ce soit», a dit M. Leitao.

En 2015, le rapport Robillard recommandait déjà la fin du monopole de la SAQ. Est-ce que cette sortie de M. Leitao manque de sérieux à quelques mois des élections?

«Non c’est très crédible. On réfléchi toujours avant de prendre une décision il faut une analyse solide de la situation. Lors de la première partie du mandat, on s’est concentré pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la SAQ et c’est réussi. Aujourd’hui la SAQ est une entreprise commerciale efficace et qui livre un bon produit à un bon prix à la grandeur du Québec. Maintenant on peut aller encore plus loin», a dit le ministre des Finances.

M. Leitao a indiqué que le principe qui guide le gouvernement libéral est «d’offrir le meilleur produit au meilleur prix pour les consommateurs partout au Québec». Il croit que les récentes hausses de prix sont un «ajustement» et que la SAQ offre de meilleurs prix que sa contrepartie ontarienne, la LCBO.

Il estime toutefois qu’il serait à propos de privatiser la SAQ. Mais il souhaite d’abord connaître les conséquences d’un changement du modèle d’affaire «du point de vue de l’économie, de la santé publique, de la sécurité publique, des finances publiques, du point de vue des employés de l’entreprise et de la disponibilité des produits particulièrement en région».