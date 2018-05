L'industrie touristique québécoise aux prises avec le défi de la main-d’œuvre

La rareté de la main-d’œuvre reste l’un des facteurs de vulnérabilité de l'industrie touristique au Québec et il faudra y remédier pour s’assurer de l’avenir du secteur.

C’est l’un des constats que dresse l’économiste Joëlle Noreau du Mouvement Desjardins dans une note publiée jeudi. Elle souligne que les acteurs du secteur sonnent, en fait, l’alarme depuis des années.

«Malgré cela, le problème demeure criant», a-t-elle souligné.

«De l’aveu même des intervenants dans le milieu et des autorités gouvernementales, le secteur touristique présente des difficultés particulières en ce qui a trait à la main-d’œuvre.»

Un rapport publié en 2016 indique notamment que l’industrie canadienne du tourisme pourrait être en déficit de 240 000 travailleurs d’ici 2035.

Déjà en pénurie

L’économiste est d’avis que la pénurie, qui est déjà présente, «peut influencer la qualité du service et des séjours offerts. De plus, cette rareté mine le potentiel de croissance de l’industrie hôtelière puisqu’elle pourrait ralentir les investissements».

En outre, si la question de la main-d’œuvre est importante, l’industrie fait face à d’autres défis comme celui du numérique, qui «permet de faciliter la gestion quand vient le temps de multiplier les options pour les touristes et voyageurs», lit-on notamment.

Il y a aussi la question de l’hébergement collaboratif (AirBnB), mais dans ce cas, des mesures ont déjà été prises par le gouvernement.

Malgré ces défis, Joëlle Noreau pense que «les conditions semblent réunies pour une bonne année 2018, supérieure à la précédente».

Cependant, «pour continuer de coller à la route et pour ne pas se faire prendre de vitesse, il faudra relever le défi de la main-d’œuvre, se différencier face aux mille et un visages de la concurrence et garder un hébergement touristique de qualité, répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus courtisée», a-t-elle précisé.

Bonne performance

Pour 2017, Desjardins dresse un bilan favorable avec notamment un taux d’occupation moyen au Québec en hausse, qui est passé de 57,6 % en 2016 à 60,6 % l’an dernier. «C’est la meilleure performance depuis bien des années», note-t-on.

Les données indiquent aussi que toutes les catégories d’hébergement ont affiché une hausse de leur taux d’occupation en 2017 comparativement à 2016.

Par région touristique, le taux d’occupation moyen a été le plus élevé à Laval (80,9 %); Montréal (75,5 %); Québec (67,8 %) et l’Outaouais (61,9 %) et les plus bas taux ont été relevés à Duplessis (36,3 %), d’Eeyou Istchee (37,9 %) et de Lanaudière (41,4 %).

De plus, le prix moyen quotidien par unité a crû de 2,8 % pour atteindre 141,70 $ (sans les taxes). Cependant, le nombre d’unités disponibles a reculé de 0,5 %, à 69 639, l’an dernier. Il était de 70 002 en 2016.