L'UE promet de riposter aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium

L'UE va riposter aux importants tarifs douaniers que les États-Unis comptent imposer sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union, a promis jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

«C'est un mauvais jour pour le commerce. L'Union européenne ne peut pas rester sans réagir. Ce qu'ils (les États-Unis) peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose», a averti M. Juncker, lors d'une conférence à Bruxelles.

«Les États-Unis ne nous laissent pas d'autres choix que de porter ce conflit devant l'OMC et d'imposer des droits de douane supplémentaires à un nombre de produits en provenance des USA», a expliqué M. Juncker, cité dans un communiqué.

Cette procédure devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), qui peut durer des années, devrait être lancée le vendredi 1er juin, précise le communiqué de la Commission.

Dès la fin avril, au moment de la montée en puissance du conflit commercial, l'UE avait préparé une liste de produits américains, dont le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos, qu'elle avait l'intention de taxer lourdement si elle était frappée par les droits de douane.

Cette liste d'articles emblématiques établie par la Commission européenne cible, dans certains cas, des États américains, souvent agricoles, ayant voté pour Donald Trump en 2016.

Ces taxes ou contre-mesures sur les produits de cette liste portent sur un total de 2,8 milliards d'euros qui ne couvrent pas la totalité des dommages infligés à l'industrie européenne, mais permettent à l'UE d'être dans le cadre de l'OMC.

Elles peuvent entrer en application dès le 20 juin, car tout est réglé du côté de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il faudra encore un débat entre États membres, pour une dernière validation, pour que ce soit le cas.

Selon plusieurs sources, les Allemands sont plus frileux sur ces contre-mesures que les Français et les Néerlandais.

Le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a qualifié les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium d' «injustifiables et injustifiées» et appelé Bruxelles à répondre en prenant des mesures de sauvegarde et de «rééquilibrage».

Le gouvernement allemand a prévenu quant à lui que la réponse à «l'Amérique d'abord» sera «l'Europe unie» après la décision des États-Unis d'instaurer des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium importés de l'UE, du Mexique et du Canada.

«Notre réponse à "l'Amérique d'abord" sera "l'Europe unie"», a indiqué dans un communiqué le chef de la diplomatie Heiko Maas, estimant que «les guerres commerciales ne connaissent aucun vainqueur».

De son côté, la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, a rappelé que l'UE avait fait tout ce qu'elle avait pu pour éviter une confrontation, soulignant qu'elle avait parlé ces derniers mois en de multiples occasions au secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross.