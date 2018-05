Mexico annonce des représailles commerciales

Le gouvernement mexicain a annoncé jeudi des représailles commerciales contre les taxes douanières annoncées par les États-Unis, son principal partenaire commercial, sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada.

À LIRE ÉGALEMENT

Le Canada annonce des représailles commerciales envers les États-Unis

L'UE promet de riposter aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium

Washington impose des tarifs sur l'acier et l'aluminium

«Le Mexique imposera des mesures équivalentes sur divers produits» dont certains aciers, des fruits et des fromages, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Économie, et celles-ci «seront en vigueur tant que le gouvernement américain n'éliminera pas les taxes imposées».

Le ministre des Affaires étrangères mexicain Luis Videgaray a ajouté sur Twitter que le «Mexique condamnait catégoriquement les mesures protectionnistes» des États-Unis.

Le président Enrique Peña Nieto et le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui se sont entretenus jeudi par téléphone, ont «déploré et exprimé leur refus de la récente décision des États-Unis», selon un communiqué du gouvernement mexicain.

Le Mexique est le principal acheteur d'aluminium américain et le deuxième acheteur d'acier américain, a rappelé le gouvernement mexicain.

Plus tôt, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, avait annoncé que son pays imposerait à partir de vendredi des taxes sur l'acier et l'aluminium importés du Mexique, de l'Union européenne et du Canada.

Les États-Unis ont ainsi décidé de ne pas prolonger l'exemption temporaire accordée à l'Union européenne jusqu'à jeudi minuit et vont mettre en place des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium.

Wilbur Ross, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse téléphonique alors qu'il était à Paris pour une réunion de l'OCDE, a souligné que les négociations sur l'ALENA, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, «prenaient plus de temps qu'espéré».

«Il n'y a plus de date précise pour la conclusion des négociations, donc (ces pays) ont été ajoutés à la liste de ceux qui vont payer des taxes», a-t-il déclaré.

Le Canada a annoncé qu'il ripostait aux tarifs décidés par Washington sur l'aluminium et l'acier en imposant 16,6 milliards de dollars canadiens de taxes (12,8 milliards de dollars américains) sur des produits américains.