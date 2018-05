Allyson Bruce n’est pas rentrée chez elle à Laval depuis le 20 mai dernier. Elle n’a pas non plus donné de nouvelles à ses parents ni à ses amis. La mère et le beau-père de la jeune femme de 17 ans craignent qu’elle soit entre les griffes de proxénètes.

Depuis qu’elle a rompu avec son ancien copain, Allyson a un nouveau cercle de connaissances. «Ce sont toutes des nouvelles personnes que l’on ne connaissait pas, qu’elle ne nous présentait pas. Elle a commencé à être de moins en moins à la maison», a expliqué Stéphane Marleau, le beau-père de la jeune femme en entrevue à Denis Lévesque.

«Elle n’avait pas changé d’attitude, mais habituellement, je connais ses amis. Elle m’a dit qu’elle était chez McDonalds, la dernière fois que je lui ai parlé. Je lui ai dit de me présenter ses amis et rien», a fait savoir la mère d’Allyson les larmes aux yeux.

Chantal Racine craint pour sa fille. «Les policiers m’ont dit que les noms qu’ils avaient vus sont des proxénètes.

Mme Racine et son conjoint ont passé les derniers jours à placarder des affiches de la jeune femme à Laval et dans la métropole. La mère d’Allyson y a même inscrit son numéro de téléphone personnel au cas où quelqu’un aurait de l’information à lui communiquer. Le couple dit que la disparition d’Allyson est abondamment relayée sur les médias sociaux.

COURTOISIE/POLICE DE LAVAL

Tous les scénarios

La jeune femme serait toujours dans la région de Montréal selon Mme Racine et M. Marleau qui se font un sang d’encre depuis près de deux semaines. «Tous les scénarios que l’on peut se faire en tant que parents. Surtout après avoir vu fugueuse. Ils craignent qu’Allyson souffre, se fasse faire du mal, qu’elle «se fasse maganer».

La mère de famille a un message pour sa fille dont la sœur cadette attend impatiemment le retour d’Allyson. «Allyson, si tu as la possibilité de t’en aller, viens-t’en, ne reste pas avec eux, ce n’est pas ça la vie. Nous on t’aime, on veut que tu reviennes, car tu vas souffrir ma grande. Et nous toute la famille, on t’aime», implore Chantal Racine.

Allyson Bruce mesure 1,60 m (5 pi 3), pèse 52 kg (115 lb), a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a sur le poignet droit un tatouage en forme d’étoile. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail gris à manches longues, un jogging «armée» de couleur pâle et des souliers de sport rouges Nike.

Quiconque l'aperçoit peut communiquer avec les autorités au 450 662-4636 ou avec le 911 en indiquant qu'il s'agit du dossier LVL 180524 010.