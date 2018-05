Québec donne une autre subvention à Premier Tech

À peine plus d’un an après le scandale qui avait mené au départ de Sam Hamad du Conseil des ministres, l’entreprise au cœur de la controverse, Premier Tech, s’est vu octroyer une nouvelle aide financière de la part du gouvernement.

Sans tambour ni trompette, Québec a accordé en août dernier une subvention de 3 millions $ à l’entreprise de Rivière-du-Loup ainsi qu’un prêt sans intérêt de 18 millions $.

L’aide gouvernementale, dont le versement est étalé jusqu’en 2020, doit servir à financer l’«expansion des installations manufacturières» de la multinationale spécialisée dans l’horticulture, les équipements industriels et les technologies environnementales.

Alors qu’il était président du Conseil du trésor, M. Hamad s’est retiré du Conseil des ministres en avril 2016 après la publication de courriels montrant qu’il était intervenu dans une demande de subvention de Premier Tech, en 2012.

Règles bafouées

Après son intervention, le montant de la subvention était passé de 7,5 à 8,5 millions $. L’entreprise avait également reçu un prêt sans intérêt de 11,2 millions $.

La vérificatrice générale du Québec a par la suite conclu que l’octroi de l’aide financière ne s’appuyait sur «aucune analyse approfondie et documentée de la nature des dépenses du projet».

De plus, elle a estimé que la valeur économique du projet de Premier Tech avait été «surévaluée» dans les documents présentés au Conseil des ministres.

De son côté, le commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale a estimé que M. Hamad avait bafoué les règles de base des parlementaires dans cette affaire.

Le commissaire au lobbyisme a conclu que Premier Tech et l’ex-politicien Marc-Yvan Côté, alors administrateur de l’entreprise, avaient fait du lobbyisme illégal.

Investissements de 22 millions $

Premier Tech n’a pas rappelé «Le Journal de Montréal» hier pour expliquer à quoi serviront précisément les nouvelles contributions gouvernementales.

L’an dernier, l’entreprise a annoncé des investissements de 22 millions $ pour agrandir une de ses six usines de Rivière-du-Loup et construire un nouvel immeuble de bureaux. Premier Tech a enregistré en 2016-2017 des revenus de 723 millions $, en hausse de 7,5 %, et des profits nets de 67,6 millions $, en hausse de 5,6%.