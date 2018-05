Québec espère un plan de triage des demandeurs d’asile d'ici la fin du mois de juin

Le ministre québécois de l’Immigration David Heurtel espère que le plan de triage des migrants franchissant irrégulièrement la frontière pourra être mis en place avant la fin du mois de juin.

Ce plan, dont Québec et Ottawa discutent depuis avril, est supposé permettre aux demandeurs d’asile ne souhaitant pas rester au Québec d’être directement dirigés vers la province de leur choix, en évitant d’occuper des places dans les centres d’hébergement temporaire de Montréal.

Interrogé jeudi matin sur la possibilité qu'il soit mis en place avant la fin du mois de juin, le ministre de l’Immigration québécois a indiqué que c’était son souhait.

«Nous l’espérons, a répondu M. Heurtel, qui était venu prononcer un discours au salon de l’immigration de Montréal. Nous, ce qu’on pousse c’est que ça aille le plus rapidement possible. On pousse que ça soit mis en place en juin, mais pour les modalités, le quand... On a demandé un échéancier à Ottawa, on l’attend encore, mais ce qu’on nous dit c’est qu’on nous parle de semaines. »

Occupation

M. Heurtel a précisé que 65 à 70% des migrants qui se trouvent dans les centres d’hébergement temporaires de Montréal ne veulent pas rester au Québec, évoquant toutefois des « statistiques imparfaites».

Ces indications interviennent alors que le seuil des 9000 demandeurs d’asile entrés au pays irrégulièrement depuis le début de l’année a récemment été atteint et que les centres d’hébergement temporaires de Montréal affichent un taux d'occupation de 73%.

Ontario

Une réunion provinciale-fédérale sur le triage des demandeurs d'asile s’est tenue mercredi soir à Ottawa. Les ministres du Groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière ont évoqué des progrès, sans pour autant avancer aucune date.

Le gouvernement ontarien qui sera élu à la fin de la semaine prochaine devra étudier et donner son aval au plan de triage en cours d'élaboration avant que celui-ci puisse être mis en place.

En effet, une partie importante des demandeurs d’asile irréguliers qui entrent au Québec ces jours-ci, en particulier les Nigérians, souhaitent s’établir en Ontario.