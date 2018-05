Réprobation générale en Mauricie sur les taxes punitives américaines

La décision de Washington d'imposer des surtaxes punitives sur l'acier et l'aluminium canadien soulève un barrage d'opposition en Mauricie.

«Ça touche le Québec dans toute son industrie de l'aluminium et nous, à Bécancour, surtout avec la situation actuelle où il y a les négociations en cours, je vais vous dire honnêtement que je m'en serais passé», s’est désolé le maire Jean-Guy Dubois.

Le député caquiste Donald Martel estime qu'il s'agit d'une raison de plus pour régler au plus vite le conflit à l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) et il craint un ressac dans la production québécoise d'aluminium.

«Si on augmente les prix, c'est évident que la demande va diminuer, donc on risque de produire trop d'aluminium au Québec», a dit M. Martel.

Le Syndicat des Métallos estime que rien ne justifiait ce geste et que ce sont les Américains autant que les Canadiens qui vont en souffrir.

«Ces nouveaux tarifs douaniers destinés aux producteurs canadiens d'acier et d'aluminium sont intenables pour l'économie américaine, laquelle a besoin de notre aluminium et de notre acier», a indiqué par communiqué le directeur des Métallos, Alain Croteau.

La surtaxe sera de 25 % pour l'acier et de 10 % pour l'aluminium.

Rappelons que jeudi après-midi le Canada a répliqué en signifiant qu’il imposera à son tour des droits de douane sur plusieurs produits venant des États-Unis.