Roseanne ne voulait pas de deuxième saison, selon son ex-mari

Roseanne Barr n'aurait jamais eu l'intention de faire une deuxième saison de sa sitcom Roseanne.

C'est la théorie de Tom Arnold, l'ex-mari de la comédienne, pour expliquer ses tweets récents et en particulier celui qui a conduit à l'annulation de la série par le diffuseur ABC.

Dans un message ouvertement raciste, Roseanne Barr décrivait Valerie Jarrett, ancienne conseillère de Barack Obama, comme «le bébé qu'auraient eu les Frères musulmans avec la Planète des singes».

Mais pour Tom Arnold, qui a été marié à l'actrice entre 1990 et 1994, il s'agirait aussi et surtout d'une manœuvre pour s'assurer de ne pas avoir à continuer sa série phare.

«Ça devait arriver. Elle voulait que ça arrive, si vous voyez à quel point ses tweets sont devenus plus violents ce week-end», a-t-il expliqué au «Hollywood Reporter».

Le remake de la série de ABC, une des plus populaires de la chaîne américaine, avait été reconduit récemment pour une deuxième saison.

«ABC vient de perdre peut-être 1 milliard de dollars à cause de ça. Cette série était une machine à faire de l'argent et ils ont tout perdu parce que personne n'a dit ''Enlevez-lui ce téléphone des mains''. Elle n'ira jamais à la télé dire ce genre de choses, mais si vous lui mettez un téléphone entre les mains, tout est possible», a-t-il ajouté, estimant que c'était à la famille et aux proches de l'actrice de la priver de son téléphone.

«J'ai dit ''Écoutez, il faut que quelqu'un lui dise que Donald Trump lui-même ne se promène pas avec son téléphone. Il dit le tweet, mais quelqu'un d'autre l'écrit dans le téléphone''», a-t-il ajouté.