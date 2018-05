Serena Williams révèle qu'elle a souffert de dépression post-partum

Serena Williams a beau avoir un mental implacable sur les courts de tennis, elle n'est pas à l'abri d'une dépression.

La championne vient de révéler dans une interview pour le magazine Harper's Bazaar qu'elle avait souffert de dépression post-partum après la naissance de sa fille, Alexis Olympia, l'année dernière.

La joueuse de tennis, mariée avec le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian, a dû subir une césarienne pendant l'accouchement à cause de complications en fin de grossesse, et elle vient d'avouer que les quelques mois qui ont suivi la naissance ont été difficiles.

«Honnêtement, parfois, j'ai l'impression que j'y suis encore confrontée. Je crois qu'il faut en parler, parce que c'est comme un quatrième trimestre de grossesse, ça fait partie de la grossesse. Je me souviens qu'un jour, je ne trouvais pas le biberon d'Olympia, et ça m'a tellement énervée que je me suis mise à pleurer... Je voulais être parfaite pour elle.»

Malgré ces difficultés physiques et psychologiques, Serena Williams a expliqué qu'elle avait envie d'avoir d'autres enfants.

«Olympia a besoin d'une petite sœur, et ensuite on pourra avoir un garçon. J'ai été entourée de filles toute ma vie», a raconté la championne, qui a quatre sœurs, dont Venus, championne de tennis comme elle.

Serena Williams est revenue à Roland-Garros ce mardi pour la première fois depuis sa grossesse, en battant Kristyna Piskova 7-6, 6-4 au premier tour du tournoi. Elle devrait ensuite participer à Wimbledon, en juillet.