Tom Cruise débute le tournage de «Top Gun 2»

Les amateurs du film Top Gun, dans lequel Tom Cruise incarnait le pilote Pete Maverick Mitchell, peuvent se ravir : le tournage de la suite du film culte a débuté.

L’acteur vient à présent de donner un avant-goût du tournage de Top Gun: Maverick sur Twitter en partageant une photo de lui de retour dans l’uniforme de l’US Air Force, en train de regarder l’avion de son personnage, le F-14 A Tomcat.

Sous l’image qui comprend les mots : «Je ressens le besoin» - une célèbre phrase du premier film - il a simplement écrit «#Day1» (soir jour 1 en français), laissant comprendre que le tournage a commencé mercredi.

L’an dernier, le producteur du film original Jerry Bruckheimer avait annoncé que le réalisateur de Oblivion, Joseph Kosinski, allait réaliser le film. Le compositeur Harold Faltmeyer, qui a créé la musique originale du film, sera aussi de retour. Val Kilmer, qui incarnait Tom Kazansky, le rival de Pete Maverick dans le premier film, a aussi laissé entendre qu’il aimerait faire son retour - bien que sa présence n’ait pas encore été confirmée.

Le projet est prévu depuis longtemps, mais avait été retardé par le décès, en 2012, du réalisateur du film original Tony Scott. Toutefois, trois ans plus tard, David Ellison, dont la société Skydance Media produit Top Gun 2, a révélé que le développement continuait et a donné les détails de l’intrigue.

Il a expliqué que le nouveau film se déroulait dans le monde actuel et explorait l’arrivée des drones dans la guerre.

«C’est vraiment un monde dans lequel nous vivons aujourd’hui où il y a la technologie des drones, et où les combattants de cinquième génération sont vraiment ce que la Marine des États-Unis appelle le dernier combattant créé par l’homme, que nous allons produire, donc il s’agit vraiment d’explorer la «fin d’une ère» de combat entre avions de chasse et pilotes de chasse, et ce que cette culture représente aujourd’hui», a confié David Ellison à «Collider».

Top Gun: Maverick est attendu au cinéma le 12 juillet 2019, un an après le nouveau film d’action de Tom Cruise, Mission impossible: Fallout.