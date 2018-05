Le Canada annonce des représailles commerciales envers les États-Unis

Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi des contre-mesures en réponse à l’imposition de nouvelles taxes sur l’acier et l’aluminium canadien par l’administration Trump.

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland ont annoncé que certains produits en provenance des États-Unis se verront taxés de 25 % ou de 10 % à partir du 1er juillet prochain, et ce, jusqu’à ce que la surtaxe sur l’aluminium et l’acier soit levée par les États-Unis.

Ces mesures qui toucheront notamment l’acier et l’aluminium américain sont destinées à pénaliser les États-Unis à la hauteur de 6,6 milliards $, soit un montant équivalent à la nouvelle taxe imposée sur les métaux canadiens.

À une semaine du Sommet du G7 et en pleine renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l’administration Trump a imposé des taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium canadien. Jusqu’ici, le Canada, le Mexique et l’Union européenne étaient exemptés de ces droits de douane.

Cette décision de l’administration Trump justifiée par la sécurité nationale représente un «affront» selon le premier ministre Justin Trudeau, surtout étant donné que les deux pays ont été de forts alliés économiques et militaires.

«L’administration Trump ne comprend pas tout à fait que [ces mesures contre le Canada] vont faire mal aux Américains, à leur industrie», a ajouté le premier ministre.

Le gouvernement du Québec a précisé plus tôt jeudi qu’il ne souhaitait pas que le gouvernement fédéral réplique avec des tarifs douaniers sur les produits américains, craignant une «guerre commerciale» avec les États-Unis.

Selon le gouvernement québécois, cette industrie emploie 30 000 travailleurs dans la province.