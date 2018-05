Un ancien directeur des ventes d'IBM coupable de fraude

Un ancien directeur des ventes d'IBM au Québec, Daniel Létourneau, a été reconnu coupable, jeudi, de complot et fraude, trois ans après avoir été arrêté par l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Il faisait partie des huit individus arrêtés en mars 2015 par l'UPAC dans le cadre d'une frappe qui a secoué le milieu informatique à Québec.

On leur reprochait alors d’avoir comploté afin qu’un consortium formé d’EBR Informatique et d’IBM Canada décroche un contrat de 24 millions $ dans le but de fournir une nouvelle plateforme informatique à Revenu Québec, mais l’appel d’offres avait été annulé avant les arrestations parce qu’aucun soumissionnaire n’avait été jugé conforme.

En plus de Létourneau, le cofondateur d'EBR, Mohamed El Khayat, le vice-président de la firme, Jean-François Robidas et un autre employé d'IBM, Gilles Gariépy, ont aussi été reconnus coupables après un procès qui s'est étiré sur plusieurs semaines.

«Ces accusés ont participé à des échanges d’informations qu’ils savaient confidentielles et privilégiées», a mentionné le magistrat dans sa décision d’une trentaine de pages.

«Ils savaient également que cette façon de faire était illégale et qu’ils agissaient au détriment des autres soumissionnaires», a-t-il rappelé.

Selon le président du Tribunal, l’ensemble des comportements adoptés par ces individus représente «un écart grave et marqué par rapport aux normes qu’il devait respecter».

Patrick Fortin, Jamal El Khaiat et Abdelaziz Younsi ont quant à eux été acquittés puisque «la preuve présentée par la poursuivante est insuffisante et ne démontre pas hors de tout doute raisonnable la participation» de ces trois individus.

Pour ce qui est de Hamid Iatmanene, qui est aussi accusé dans le cadre de ce projet d’enquête, il subira son procès séparément en janvier 2019.

Les représentations sur la peine des coaccusés se tiendront les 4 et 16 juillet prochain.