Un avant-goût de l'été en cette dernière journée de mai à Québec!

La capitale nationale, comme la plupart des autres régions de la province, a droit à un avant-goût de l’été en ce jeudi, dernière journée de mai. Comme en plein mois de juillet, le mercure devrait atteindre 30°C à Québec pour la première fois cette année.

«Ça va vraiment ressembler aux belles journées d’été qu’on a en plein milieu de juillet, mentionne le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault. Avec le soleil, un vent du sud-ouest, tout est en place pour une journée très estivale, un peu humide, mais sans être vraiment étouffant», a-t-il expliqué.

Avec le facteur humidex, on pourrait ressentir 33 à 34°C cet après-midi, estime le météorologue.

À l’assaut des terrasses

Pas besoin d’une boule de cristal pour deviner que les terrasses seront très achalandées aux quatre coins de la Ville, au grand bonheur des restaurateurs.

Tant à L’Atelier sur Grande-Allée, au Restaurant 1640 en face du Château Frontenac qu’au Pizzédélic sur Cartier - où on comptait déjà plusieurs réservations jusqu’en soirée -, on s’attend à une journée « exceptionnelle » qui pourrait s’avérer être la plus lucrative du mois de mai.

« Nos chiffres d’hier (mercredi) sont assez exceptionnels, a souligné Émile Lebel, propriétaire du Pizzédélic. On s’attend à un roulement incroyable encore aujourd’hui et ça pourrait clôturer le mois de mai de très belle manière, qui a été un très bon mois », a-t-il précisé à l’instar de ses confrères.

Pas de record, mais...

Si la région de Québec ne devrait pas fracasser de record pour un 31 mai, Simon Legault d’Environnement Canada souligne qu’il s’agit tout de même de prévisions exceptionnelles qui se situent 10 degrés au-dessus des normales de saison pour Québec.

«C’est une journée très chaude pour la normale. Des 32, 33 degrés, on en a eu quelques-uns dans l’histoire, mais ce n’est pas quelque chose qui arrive très fréquemment», a-t-il indiqué.

Il souligne par ailleurs que la ville de Québec a flirté avec les 30°C le 25 mai dernier, avec 29°C au thermomètre.

Pour les amateurs de statistiques, le record pour un 31 mai à Québec a été établi en 1978, avec une température de 31,4°C.

Beau partout

La plupart des régions du Québec ont droit à un portrait météo similaire.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région de Charlevoix, le mercure devrait frôler les 30°C.

«Aujourd’hui, c’est un avant-goût de l’été parce qu’en fin de semaine, on va plutôt retourner vers le printemps, avec du soleil et des températures beaucoup plus saisonnières d’environ 22 et 23°C à Québec», fait remarquer le météorologue.

Employeurs et travailleurs, attention!

Par une journée aussi chaude, les travailleurs sont exposés aux risques de coup de chaleur, un malaise qui peut s’avérer mortel dans certains cas.

Le directeur de la santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches a tenu à rappeler dans un communiqué à tous les employeurs qu’ils doivent appliquer les mesures préventives nécessaires pour contrer les dangers du travail à la chaleur.

«Il est possible que des travailleurs se sentent plus fatigués et ressentent mal de cœur, mal de tête, étourdissements, crampes musculaires ou frissons. Ces manifestations doivent être prises au sérieux», insiste-t-on.

Plusieurs mesures préventives sont listées juste ici.