Un militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu accusé d’agression sexuelle

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont porté une accusation d’agression sexuelle contre l’un de leurs membres qui est basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Les gestes qui sont reprochés à l’aspirant marine Yash Choudhary se seraient produits en septembre 2017 au Collège militaire royal de Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, et mettent en cause un autre membre des FAC.

En plus d’une accusation d’agression sexuelle, l’élève officier fait aussi face à un chef d’accusation d’ivresse.

«Nous voulons que toutes les victimes sachent que leurs plaintes seront prises au sérieux et, dans tous les cas, qu’elles feront l’objet d’une enquête pour établir les faits, analyser les éléments de preuve et appuyer le dépôt d’accusations appropriées, s’il y a lieu», a commenté le lieutenant-colonel Kevin Cadman, commandant du Service national des enquêtes des FAC.



.Le dossier suit son cours et pourrait être présenté devant une cour martiale à une date et à un lieu qui restent encore à déterminer.