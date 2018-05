Vincent Marissal officiellement candidat de Québec solidaire dans Rosemont

La candidature de Vincent Marissal pour Québec solidaire dans la circonscription montréalaise de Rosemont a été confirmée jeudi soir lors d’une assemblée d’investiture où il était le seul candidat en lice.

M. Marissal tentera de déloger le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui est député de Rosemont depuis 2012.

«Je remercie les membres de Québec solidaire Rosemont pour leur confiance. La lutte ne fait que commencer, mais je suis prêt. Ensemble, nous pouvons gagner Rosemont! C’est mon quartier et je sais que je peux faire œuvre utile pour mes concitoyens et concitoyennes. Les écoles tombent en ruine et sont rongées par la moisissure, les médecins sont aussi rares que les logements sociaux et le transport collectif ne dessert pas adéquatement notre comté. Un Rosemont différent est possible avec Québec solidaire!» a dit M. Marissal, par communiqué.

Vincent Marissal, qui a été journaliste et chroniqueur politique pour «La Presse», fait le pari qu’il peut «canaliser le ras-le-bol des familles face à la négligence de l’establishment en matière de défense de l’école publique et de conciliation famille-travail».