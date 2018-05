Vous pouvez enfin mettre un visage sur la voix dans votre téléphone!

Qui est donc la voix derrière Siri, le populaire assistant vocal d’Apple?

C’est elle, Ariane-Li Simard-Côté, une actrice qui a notamment roulé sa bosse dans le milieu du doublage.

Pour composer cette populaire voix de synthèse, elle a procédé à l’enregistrement de quelque 12 000 phrases, répétant souvent des choses «absolument illogiques».

«Il s’agit de 12 000 expressions qui n’ont parfois ni queue ni tête. Ensuite, on concatène les sons, donc on découpe ce qu’on appelle des phonèmes, et on les recolle ensemble», a-t-elle décrit, en entrevue à «Salut Bonjour», pour expliquer ce processus complexe..

«Ça pouvait être n’importe quelle phrase, le but ce sont les rencontres des sons, qu’on ait toutes les syllabes», a-t-elle poursuivi. Et c’est à partir de cette matière première qu’on parvient à reproduire la totalité du langage francophone au complet.

Ariane-Li Simard-Côté n’en est pas à ses premières armes dans le métier. «J’ai grandi dans une famille d’acteurs, j’ai fait l’École nationale de théâtre», indique-t-elle. D’ailleurs, son visage vous est probablement familier, puisqu’on a pu l’apercevoir dans plusieurs productions télévisées ainsi que dans le court-métrage Henry, de Yan England.

Mais celle qui est surtout habituée de travailler dans l’ombre admet qu’elle a toujours un sentiment particulier lorsqu’elle s’entend elle-même. «Je suis dans les autobus, je suis dans les autos... Ça fait spécial», lance-t-elle en rigolant.

Elle joue actuellement le rôle de porte-parole du Printemps numérique, un événement se déroulant à Montréal jusqu’au 21 juin prochain et qui vise entre autres à faire découvrir les talents montréalais en créativité numérique.