Derniers préparatifs de sécurité à Québec en vue du G7

À quelques jours de l’ouverture du sommet du G7, à La Malbaie, les autorités de la Ville de Québec s’affairent à terminer les derniers préparatifs de sécurité.

Alors que la présence policière se fait de plus en plus visible, des blocs de béton et des barrières métalliques ont été disposés près du Centre des congrès de Québec, où sera installé le Centre international des médias qui couvriront l’événement.

Les bouches d’égout ont également été soudées dans un périmètre autour du Centre des congrès.

Malgré le fort achalandage attendu au cours des prochains jours, des chambres d’hôtel sont toujours disponibles pour la fin de semaine prochaine.