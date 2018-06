Devenir préposé aux bénéficiaires, une vocation

Malgré les problèmes de manque de personnel dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) abordés cette semaine, il existe toujours un certain engouement pour remplir les fonctions de préposés aux bénéficiaires.

Bien qu’il y ait une diminution des inscriptions dans les centres de formation professionnelle pour exercer ce métier, Michel Lemelin, président de la Fédération des préposés aux bénéficiaires du Québec, soutient qu’il y a toujours des «gens de cœur» qui choisissent cette voie.

«C’est une vocation de travailler comme préposé aux bénéficiaires. On parle du relationnel, mais c’est un métier qui est physique et psychologique. On doit constamment gérer des crises, surtout avec des personnes avec des problèmes cognitifs ou psychiatriques», a expliqué M. Lemelin en entrevue au Québec Matin.

Manque de main-d’œuvre

Plus tôt cette semaine, la direction du Centre d’hébergement Sainte-Dorothée de Laval, ciblée par les critiques, a affirmé qu’il n’y avait pas de problème de personnel. Or, Michel Lemelin a confirmé qu’il existe des lacunes.

Selon ses informations, des préposés aux bénéficiaires ne sont souvent pas remplacés, ce qui crée une surcharge de travail sur le personnel réduit.