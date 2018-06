Elle reçoit un rein d'une inconnue

Janie Bouliane Gref d'Ascot Corner, en Estrie, avait besoin d'un rein pour survivre. Après trois ans sur la liste d'attente, c'est finalement une Sherbrookoise, autrefois une inconnue, qui lui a fait ce cadeau. Elles partagent aujourd'hui un lien unique.

Janie Bouliane Gref a retiré son cathéter, symbole de son insuffisance rénale.

«Dès que ça a été retiré, ç’a été un soulagement», a expliqué Janie Bouliane Gref.

Le 25 mai, Janie a reçu la vie en cadeau. Marie-Ève Cronin a connu Janie via sa page Facebook, «Mademoiselle Gref». Pures inconnues il y a un an, aujourd'hui elles sont plus que des amies.

«Elle est en moi, elle fait partie de moi maintenant. C'est comme avoir une sœur que je n’avais pas. On a un lien qui ne sera jamais descriptible pour personne», a raconté Janie.

«Je vois ça comme mon projet de grossesse», a illustré Marie-Ève Cronin. J'ai accouché d'un petit bébé le 25 mai, et elle porte mon bébé depuis. C'est le Noël de Janie.»

Même si Marie-Ève est mère de trois enfants, ça ne l'a pas arrêté à faire don de son rein.

«Pourquoi vivre sur les «si»? Dans le fond, on ne fera jamais rien si on pense toujours à nos peurs et à nos craintes», a expliqué Marie-Ève Cronin.

Le risque de rejet est toujours présent pour Janie, mais la rage de vivre est encore plus forte.

«C'est comme une deuxième naissance pour moi. On dirait que la petite ombre qui planait au-dessus de moi est vraiment partie. Je crois qu'il y a du beau qui s'en vient», a-t-elle relaté.

Grâce à ce geste, les deux femmes veulent briser le tabou entourant le don d'organes et inciter les gens à faire ce geste d'amour.

«Présentement au Québec, 40 % des familles refusent le don d'organe d'un proche décédé et même si la carte est signée. C'est un pourcentage énorme!» a déploré Janie.