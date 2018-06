Près de 30 ans après l’assassinat de sa fille, Céline Barbeau dit toujours souffrir de stress post-traumatique et demande réparation au Programme d’indemnisation aux victimes d’actes criminels (IVAC), qui lui avait à l’époque offert la somme de 600 $.

Une indemnité de 600 $ pour l’assassinat de sa fille

En entrevue à Denis Lévesque, Mme Barbeau, accompagnée de son avocat Marc Bellemare, a passé en détail les épreuves qu’elle a dû surmonter durant les jours qui ont suivi l’assassinat de sa fille par son copain de l’époque.

«Depuis ce temps-là, je n’ai jamais été capable de reprendre le dessus dans ma vie personnelle, ma vie sociale. Je suis restée marquée. Je suis accrochée à ce drame-là. Il y avait toujours la possibilité, mais je n’en ai pas eu, de me faire aider, logiquement, avec les besoins que j'avais», raconte la dame.

Mme Barbeau souffre également aujourd’hui de problèmes psychomoteurs, des ennuis physiques desquels découle le tragique événement d’il y a 30 ans, affirme-t-elle.

«Tout est parti de là. Ma santé a basculé. J’essaie de reprendre le dessus, mais ça ne fonctionne pas.»

L’homme a été condamné à huit ans de pénitencier pour homicide involontaire coupable. Il n’aura finalement purgé que le tiers de sa peine avant d’obtenir une libération conditionnelle totale.

Des moments épouvantables

Quelques jours après le drame, la mère éplorée avait dû vider elle-même l’appartement de sa fille, où des traces de sang étaient toujours bien apparentes.

«Le propriétaire voulait me tenir responsable du bail d'un an. Ça faisait un mois qu'elle était là. Je n’ai pas accepté ça. J'ai eu une semaine, après les funérailles, pour vider l'appartement, explique-t-elle. Voir son linge, voir sa montre-bracelet, ses bijoux... c'est quelque chose. En tout cas, j'étais tellement épuisée, fatiguée, dans cette semaine-là que je suis tombée dans le salon, la tête dans le porte-poussière. J'ai dormi comme ça peut-être une demi-heure.»

Des images qui reviennent

Mme Barbeau affirme vivre le martyr chaque fois qu’une scène ou un événement lui rappelle le meurtre de sa fille.

«Chaque fois qu'il y a une fugue ou quelque chose du genre, ça me fait mal. Je me dis toujours: “j'espère qu'elle ne se fera pas avoir elle aussi”», soutient la dame, mouchoirs en main.

Le meurtre de la petite Rosalie Gagnon en est un bon exemple. «Ça m'a rebrassé toutes les émotions», dit-elle.

«Je revivais toutes les petites choses que j'ai vécues à deux ans, à cinq ans. Puis je me demande ce qu'elle ferait aujourd'hui, où elle serait rendue. Ce n’est pas vivable. Ce n’est pas vivable.»

À l’époque, l’IVAC lui avait donné 600 $ pour couvrir l’intégralité des frais inhérents, dont les funérailles.

Avec l’aide de Me Marc Bellemare, la dame ira quérir l’avis d’un professionnel d’ici peu pour connaître sa situation et tenter d’obtenir une indemnisation plus généreuse.

«Elle souffre probablement de stress post-traumatique, estime son avocat. C’est seulement avec un diagnostic qu’on va pouvoir entamer des démarches auprès de l’IVAC.»