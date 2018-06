Kanye West organise une fête monstre pour la sortie de «Ye»

C'est lors d'une fête en plein cœur des vallées du Wyoming que Kanye West a dévoilé, pour la première fois, son nouvel album.

Pour leur faire écouter Ye, le rappeur avait invité des journalistes et des célébrités et les a même fait venir en jet privé sur place, à Jackson Hole. Nas, Jonah Hill, Chris Rock, Kim Kardashian, Fabolous, Kid Cudi, 2 Chainz, Lil Yachty, Ty Dolla $ign, Pusha T ou encore Teyana Taylor étaient là, et ils ont eu le privilège de faire partie des premiers à écouter les 7 titres du 8e album solo de l'artiste.

Ye était très attendu par les fans de Kanye West, en particulier parce que le rappeur avait promis qu'il allait «expliquer» ses récentes déclarations très controversées. Il avait par exemple réaffirmé son soutien au président américain Donald Trump, et son discours sur l'esclavage des afro-américains, qui serait selon lui «un choix», avait évidemment fait couler beaucoup d'encre. Les nouveaux morceaux n'expliquent pas forcément toutes ces déclarations, mais ils donnent un éclairage insolite sur leurs conséquences pour la vie personnelle du rappeur.

«Ma femme m'a appelé en criant en me disant qu'on allait tout perdre. J'ai été obligé de la calmer parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Je lui ai dit qu'elle pouvait me quitter mais elle ne le voulait pas. C'est ce que veut dire pour le meilleur et pour le pire», rappe-t-il sur un morceau.

Il évoque aussi, en vrac, l'adultère du compagnon de sa belle-soeur Khloé Kardashian, Tristan Thompson, mais aussi l'affaire Stormy Daniels, le mouvement #MeToo et les accusations de harcèlement sexuel à l'encontre de Russell Simmons. Kanye West, dont la santé mentale est aussi un sujet de discussion depuis quelques mois, parle de sa bipolarité comme d'une force. «C'est mon super-pouvoir. Ce n'est pas un handicap, je suis un super-héros», lance-t-il sur le titre Menacing/Extasy, avant de finir le morceau en hurlant.

Sur les réseaux sociaux, ce nouvel opus est déjà considéré comme un des meilleurs albums de Kanye West et les premiers retours de fans sont plus qu'enthousiastes. Ye devrait être disponible sur toutes les plateformes de téléchargement dans la journée du vendredi 1er juin.