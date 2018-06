La CAQ et Québec solidaire se frottent sur la question de la langue et de l'identité

La question de l’identité continue à soulever les passions à quatre mois des prochaines élections générales au Québec.

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) Caroline Proulx et la candidate à l’investiture de Québec solidaire (QS) Ruba Ghazal ont fait part des positions de leur parti respectif sur ce thème chaud lors d’un débat animé par Mario Dumont, vendredi, sur les ondes de LCN.

Il ne fait pas de doute, estime la candidate solidaire dans Mercier, que le français est en danger dans l’île de Montréal. «Il y a eu recul à cause du peu d’années d’intervention du Parti libéral», déplore l’environnementaliste de 41 ans, qui rappelle que la Charte de la langue française a vu le jour presque en même temps qu’elle.

Son parti est favorable à ce que la Charte s’applique aux entreprises de 10 employés et plus plutôt qu’uniquement à celles comptant plus de 50 employés. «Je suis une enfant de la Loi 101 et j’y crois. C’est pour cela qu’aujourd’hui, je parle français sans accent alors que je ne le parlais pas quand je suis arrivée ici il y a 30 ans», se souvient Ruba Ghazal.

Sur la prédominance du français dans la métropole, Caroline Proulx de la CAQ constate aussi «un énorme relâchement». Ce qui amène son parti à vouloir «accompagner» les nouveaux arrivants. «On va leur tenir la main, on va leur donner des cours de francisation et je pense qu’au bout de trois ans, les gens vont être capables de tenir un discours dans notre belle et chère langue.»

Par contre, on peut se questionner sur la réelle volonté de ceux-ci d’apprendre le français si, après quatre ans, ils n’ont pas fait de progrès, souligne la candidate caquiste dans Berthier.

Pourtant, Ruba Ghazal doute que son père, même après quatre ans au Québec, ait pu réussir un test comme celui proposé par la CAQ. «Et ce n’est pas parce qu’il n’a pas fait d’efforts, insiste-t-elle. Les gens veulent apprendre le français quand ils arrivent ici.»

Son père aurait été expulsé du Québec? demande Mario Dumont. Non, rétorque Mme Proulx, en évoquant les nombreux «outils» que propose la CAQ pour aider à intégrer les immigrants. «Mais c’est sûr qu’il faut que tu t’investisses à vouloir apprendre cette langue-là. Si tu t’assois et que tu ne consens pas les efforts...»

Outre les nouveaux arrivants et leur intégration à la société québécoise, Mario Dumont a également amené la discussion sur la place du Québec au sein du Canada ainsi que sur la laïcité et les fameux accommodements.

Voyez l’intégralité du débat entre Caroline Proulx (CAQ) et Ruba Ghazal (QS) dans la vidéo ci-haut