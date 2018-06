La SQ recherche un homme au comportement suspect à Saint-Prosper

Un homme au comportement suspect a été signalé vendredi matin dans le secteur de la 25e avenue, à Saint-Prosper, en Beauce, faisant en sorte que les élèves et le personnel de la Polyvalente des Abénaquis ont été placés en confinement par mesure préventive.

L’école primaire Trait-d’Union de la 18e avenue a elle aussi été mise en confinement.

«C’est un témoin qui a vu cet homme vers 10 h 15 et qui nous a prévenus. Le plan d’urgence des écoles a été déployé et, depuis, nos policiers font du ratissage, mais ils n’ont pas vu l’homme en question et il n’y a pas eu de coups de feu», a relaté l’agence Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec.