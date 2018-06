L’acteur Denis Bouchard formera des dirigeants d’entreprise

L’auteur, metteur en scène et acteur Denis Bouchard se joint à la firme Amplio Stratégies, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises, à titre de formateur sur l’art du «pitch».

«M. Bouchard outillera les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs à préparer des discours et des argumentaires de vente efficaces, mettant à profit ses talents d’auteur et d’acteur au développement de leurs compétences», a indiqué Amplio Stratégies, dans un communiqué.

Il contribuera aussi à la création et à la transmission «d’une nouvelle vision sur le service à la clientèle offerte par Amplio Stratégies à de grandes institutions sous la forme d’une expérience immersive pour laquelle il écrira des scénarios et jouera les rôles principaux accompagnés de certains amis.

L’entreprise a précisé que ces formations font partie des outils qu’elle offre pour développer les compétences des dirigeants d’entreprise et entrepreneurs en matière de ventes, de transformation et de leadership.