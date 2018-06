Le BEI enquête sur une intervention impliquant le SPVM

Une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) remontant au 13 mai dernier, dans laquelle une femme de 47 ans a été gravement blessée, force le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à déclencher une enquête pour éclaircir les circonstances de l’incident.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le BEI précise que toute cette affaire remonte en fait au 10 mai, quand le conjoint de la dame, inquiet de l’état de santé de cette dernière, aurait signalé sa disparition à la police de Montréal.

Le SPVM aurait alors entrepris des démarches pour la retrouver en se rendant dans un motel, d’abord en y dépêchant un sergent. Ce dernier aurait demandé à la réception de contacter le 911 si la dame se pointait.

Deux jours plus tard, le 12 mai, deux policières se seraient présentées au motel pour effectuer les vérifications nécessaires pour retrouver la disparue.

«Elles s’y seraient rendues, mais auraient quitté les lieux sans se présenter à la réception, précise le BEI. Elles auraient rédigé un rapport indiquant que leurs recherches s’étaient avérées négatives.

Le 13 mai 2018, vers 11h50, une employée du motel aurait retrouvé la dame dans une des chambres. Elle aurait été hospitalisée et admise aux soins intensifs et on craindrait toujours pour sa vie», a indiqué le BEI qui, par cette enquête, tentera de déterminer l’exactitude de ces informations.

Tout témoin peut se manifester sur le site internet du BEI (www.bei.gouv.qc.ca).