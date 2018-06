Le Drakkar et l'Océanic transigent

Le Drakkar de Baie-Comeau et l'Océanic de Rimouski ont été particulièrement actifs au cours des derniers jours. En effet, les deux organisations de la LHJMQ ont conclu d'importantes transactions.

L'Océanic a acquis le centre de 20 ans Jimmy Huntington, des Tigres de Victoriaville, et des choix de quatrième et 11e tours en 2018. En retour, Rimouski a cédé des choix de deuxième, quatrième et cinquième tours en 2018. En 68 rencontres l'an dernier, l'attaquant de 6 pi 1 po a amassé 58 points.

L'Océanic a obtenu un autre attaquant de 20 ans, Olivier Garneau, des Remparts de Québec, en retour des choix de deuxième et sixième tours en 2019.

L'Océanic a aussi fait l'acquisition du centre de 19 ans Cédric Paré, des Sea Dogs de Saint-John, contre son tout premier choix de première ronde et un choix de quatrième ronde en 2018.

Pour sa part, le défenseur Wilson Forest s'en va au Cap-Breton en retour du défenseur de 17 ans, Philippe Casault, et d'un choix de deuxième ronde en 2018.

Dans d'autres transactions, l'attaquant Alex-Olivier Voyer poursuivra sa carrière à Sherbrooke et les droits du gardien William Grimard appartiennent désormais au Cap Breton.

De son côté, le Drakkar a mis la main sur l'ailier droit de 19 ans Yaroslav Alexeyev, du Phoenix de Sherbrooke, ainsi qu'un choix de troisième tour de 2019 en retour du centre de 18 ans Édouard Saint-Laurent. Au cours de la dernière campagne, Alexeyev a récolté 53 points en 63 matches avec le Phoenix.

Concernant la séance de sélection qui aura lieu samedi matin à compter de 10 heures au Centre Gervais Auto de Shawinigan, le Drakkar parlera au 23e rang au deuxième tour et l'Océanic au 25e rang également au deuxième tour.