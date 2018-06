Le TNM rendra hommage au regretté Gabriel Gascon

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) rendra hommage au comédien Gabriel Gascon, décédé le 30 mai à l’âge de 91 ans.

Les détails de l’événement spécial qui se tiendra le 11 juin prochain seront transmis ultérieurement, selon un communiqué relayé vendredi par l’établissement dirigé par Lorraine Pintal.

L’homme de théâtre a laissé sa marque au TNM, notamment en participant en 1951 au premier spectacle du théâtre cofondé par son frère Jean Gascon. Aussi, en 2011, l’institution qui avait souligné ses 60 ans d’existence lui avait rendu hommage en présentant le film La passion selon Gabriel, réalisé par sa nièce Sylvie Groulx.

Celui qui a été le premier à prêter ses traits à Alexis Labranche (Les belles histoires des pays d’en haut) au petit écran et qui a beaucoup collaboré avec le metteur en scène Denis Marleau (La dernière bande de Samuel Beckett, Les maîtres anciens de Thomas Berhard) avait aussi fait sa marque au cinéma, ayant défendu des rôles dans Le Marais de Kim Nguyen et Le guide de la petite vengeance de Jean-François Pouliot. Sa prestation dans celui-ci a d’ailleurs été récompensée du Jutra du meilleur rôle de soutien en 2007.

Gabriel Gascon a laissé dans le deuil sa conjointe Suzanne Houde, ses enfants Stéphane, Sophie, Christopher, André, Virginia, Jérémie et Éléonore, ses petits-enfants Martin, McGuire, Otto, Ugo et Clara, son ex-épouse Virginia Brannon ainsi que de nombreux proches et amis.