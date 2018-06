Les maires de la Rive-Sud veulent leur part de transport en commun

Les populations des banlieues ont explosé au cours des dernières années, mais l'essentiel du transport en commun reste concentré sur l'île de Montréal alors que la congestion s’aggrave.

À titre d’exemple, l'autoroute 30, sur la Rive-Sud, a été conçue il y a 50 ans comme une voie de contournement pour éviter Montréal. Mais aujourd'hui, les automobilistes qui l'empruntent vivent la congestion au quotidien.

Des dizaines de maires de cette région ont rempli des autobus vendredi pour aller rencontrer le premier ministre Couillard qui était de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Il faut qu'il y ait des projets structurants qui fassent leur apparition sur le portrait de la Rive-Sud qui est en sous-investissement depuis trop longtemps déjà», estime Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Québec a déjà promis une voie réservée temporaire sur la 30 pour les autobus. Mais il n'y aura pas de solution facile, prévient Philippe Couillard.

«Il ne faut pas discuter de ces questions de mobilité, surtout les couronnes, à la pièce, tel projet ou tel projet. Il faut les voir dans leur ensemble et surtout laisser les élus locaux, les milieux locaux nous donner leur priorité et nous, on va travailler avec eux pour les réaliser», a expliqué le premier ministre en point de presse.

La CAQ, qui a dit non à la ligne rose de métro de la mairesse de Montréal, promet par contre de prolonger le REM le long de l'autoroute 30 sur la Rive-Sud. Une promesse qui plaît à certains élus.