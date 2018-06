Les travaux du projet de SRB Pie-IX commenceront cet automne

Après moult rebondissements depuis près d’une décennie, les travaux pour le projet de Service rapide par bus (SRB) Pie-IX commenceront dès cet automne et sa mise en service est prévue en 2022.

Le ministre des Transports, André Fortin, en a fait l’annonce vendredi, à Montréal, annonçant des investissements de 393,8 millions $, réparti comme suit: 364,2 millions $ pour l'infrastructure et 29,6 millions $ pour l'acquisition d'autobus supplémentaires requis par les sociétés de transport de Montréal et de Laval.

Concrètement, il s’agit de 11 km de voies réservées permanentes à haut niveau de service, permettant la circulation des autobus sur le boulevard Pie-IX, entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX, à Montréal.

Il y aura 17 stations, soit deux à Laval et quinze à Montréal ainsi qu’un stationnement incitatif de 750 places à la station terminale de Laval.

Jusqu’à 70 000 usagers pourraient monter chaque jour à bord des autobus du SRB Pie-IX.

«Le projet du SRB Pie-IX améliorera concrètement la qualité de vie des usagers en offrant un service rapide par bus des plus performants, fiables, confortables et sécuritaires», a souligné le ministre André Fortin, dans un communiqué.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal avait approuvé en mars dernier l'entente intervenue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

«La Ville de Montréal profitera d'ailleurs de ce chantier pour réaménager le boulevard Pie-IX afin d'en faire un boulevard urbain plus vert, convivial et sécuritaire», a souligné Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et des transports au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il y aura aussi la plantation de centaines d'arbres, l'élargissement des trottoirs et la mise à niveau de l'éclairage.

La Ville de Laval qui collabore au projet depuis le début a accueilli avec «enthousiasme cette nouvelle étape».

«L'implantation de voies réservées sur cette importante artère permettra d'accroître la fluidité des routes», a précisé Éric Morasse, conseiller municipal du district de Saint-François.