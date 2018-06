L'identité de quatre victimes de Bertrand Charest dévoilée

L'identité de quatre des victimes de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a finalement été dévoilée, vendredi après-midi.

Les quatre femmes qui souhaitaient que l'on connaisse leur nom sont Geneviève Simard, Anna Prchal, Gail Kelly et Amélie-Frédérique Gagnon.

Dès le début des procédures, le tribunal avait ordonné l’interdiction de publier le nom des victimes, comme c’est toujours le cas dans les causes d’agression sexuelle.

Une juge de la Cour supérieure a autorisé la levée partielle de l'interdit de publication dans ce dossier. Ni le Directeur des poursuites criminelles et pénales ni l'avocat de l'accusé se sont opposés à la requête.

Bertrand Charest, 52 ans, a écopé de 12 ans de pénitencier pour des agressions sexuelles sur de jeunes skieuses entre 12 et 18 ans, commises dans les années 90. À l’époque, il entraînait les équipes nationale junior féminine et Laurentienne de ski alpin.

Il a eu des relations sexuelles complètes avec quatre des neuf victimes, et l’une, âgée de 15 ans, a dû se faire avorter.

Sensibilisation

La juge a affirmé que ces femmes avaient cheminé et qu'il était important pour elles de sensibiliser la population, ce que les victimes avaient dit vouloir faire dans leur requête.

Les quatre victimes n'étaient pas présentes pour la procédure, mais vont tenir une conférence de presse lundi sous le thème «Faisons du sport un environnement sans abus».

Elles seront accompagnées de JD Miller, président et cofondateur de B2Ten, un organisme pour aider les athlètes olympiques à atteindre leur plein potentiel, des avocats Julie Girard et Bill Brock, de Lorraine Lafrenière de l’Association canadienne des entraîneurs et de Marie-Claude Asselin du Centre de règlement des différends sportifs du Canada.