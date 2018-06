L'un des plus anciens détenus de France retrouve la liberté

Condamné en France à la perpétuité pour un meurtre commis en 1977, Michel Cardon, qui a passé plus de quarante ans en détention, est sorti vendredi matin de prison, a-t-on appris de son avocat.

Il a quitté le centre de détention de Bapaume, dans le nord de la France, vers 8h40, a précisé à l'AFP Me Éric Morain. À 67 ans, il est l'un des plus anciens détenus de France.

Il doit être placé dans un centre d'hébergement et de réinsertion, où il devra se soumettre à des soins psychologiques et psychiatriques.

Le tribunal d'application des peines d'Arras (nord) lui avait accordé fin mars sa remise en liberté conditionnelle «sous condition du bon déroulement d'un placement à l'extérieur» pendant un an à compter du 1er juin 2018.

Cette demande de libération conditionnelle avait été déposée en 2016 après cinq requêtes rejetées, les experts relevant un risque de récidive toujours présent, selon le parquet d'Arras. Une sixième requête avait fait l'objet d'un désistement.

Le parquet avait requis le 15 mars un placement extérieur probatoire à une libération conditionnelle dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Une demande «en droit et en humanité, lors d'une audience de justice comme on l'aime, comme on la rêve», avait salué son conseil.

Dans un courrier daté du 12 février et révélé par l'hebdomadaire français JDD, Me Morain avait demandé la grâce de son client au président Emmanuel Macron.

M. Cardon et un complice avaient été condamnés en 1979 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d'un voisin qu'ils avaient cambriolé. La peine de mort avait été requise. Les deux hommes étaient repartis avec un maigre butin.

Michel Cardon, sous tutelle depuis 10 ans, a ainsi été incarcéré à 26 ans, le 29 octobre 1977. Il était écroué au centre de détention de Bapaume depuis le 5 juin 1996.