Malgré la colère du syndicat, pas d’armes pour les agents frontaliers

Malgré l’indignation du Syndicat des douanes et de l’immigration dont les membres seront dépouillés de leurs armes au G7, l’Agence des services frontaliers a fait savoir (ASFC) qu’elle maintenait sa décision, en expliquant qu’ils pourront compter sur la protection des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ).

Or, l’Agence des services frontaliers rappelle l’existence de règles qui s’appliquent à ses employés lorsqu’ils sont appelés à collaborer à des opérations qui ne relèvent pas de leur pouvoir.

«En vertu des politiques d'armement qui reflètent le mandat légal actuel de l'Agence, les agents ne sont pas autorisés à porter leur équipement de défense lorsqu'ils participent à des activités qui ne relèvent pas des pouvoirs et des fonctions d'un agent de l'ASFC. Cela comprend toutes activités impliquant une collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi qui ne requiert en aucun cas l'administration ou l'application de législation du programme de l'ASFC.

«Lorsqu'ils fournissent de l'aide à nos partenaires de l'application de la loi, ceux-ci sont informés que les agents de l'ASFC porteront leur uniforme, et ce sans outils de défense, et que l'organisme partenaire doit assurer la sécurité de tous les participants. L'appui de l'ASFC pendant le G7 sera fourni à l’intérieur des lieux sécurisés par la GRC et la SQ, qui assureront la protection des agents de l'ASFC.»

De plus, les agents de l’ASFC aux aéroports de Québec et de Bagotville seront sur les lieux en uniforme munis d’outils nécessaires afin de fournir un appui essentiel dans le cadre de leurs fonctions de l’application de la législation canadienne à la frontière, ajoute-t-on dans la déclaration par courriel envoyée à TVA Nouvelles, vendredi.