Ottawa aussi vient en aide à Téo Taxi

En plus de l'aide de Québec, l’entreprise Téo Taxi d’Alexandre Taillefer a obtenu un prêt de près de 1 M$ du gouvernement fédéral en février dernier.

Le prêt de 975 000$ consenti à Téo Techno, une filiale de Taxelco, la société mère de Téo Taxi, concerne un projet d’«innovation» et de «transfert technologique» d’une valeur totale de 7 M$, précise Développement économique Canada pour les régions du Québec.

En entrevue avec l’animateur Paul Arcand au 98,5 FM vendredi matin, M. Taillefer a soutenu que l’aide financière des gouvernements à Téo Taxi, «c’était tout à fait public».

Or, Québec n’a jamais publié de communiqué ni tenu de conférence de presse sur la subvention de 5 M$ accordée à Taxelco par le ministère des Transports au printemps 2016.

Politique

De la même façon, le ministère de l’Économie n’a aucunement annoncé les prêts de 3 M$ et de 1 M$ consentis à Téo Techno en août et en février derniers. Pourtant, Québec attire régulièrement l’attention sur des aides financières attribuées à des entreprises et à des organismes.

Alexandre Taillefer a assuré que sa décision d’accepter la présidence de la campagne électorale du Parti libéral de Philippe Couillard n’avait «absolument rien à voir» avec l’aide gouvernementale que Téo Taxi a reçue.

«Je m’implique parce que j’ai de l’ambition pour le Québec», a-t-il affirmé.

L’homme d’affaires a fait remarquer que Téo Taxi était confronté au géant Uber, qui a recueilli des milliards de dollars en financement.

«On ne peut pas aller à la guerre avec des lance-patates», a-t-il illustré.

M. Taillefer a confié vendredi que Téo Taxi perdrait de 3 à 4 M$ cette année et que l’entreprise allait dégager ses premiers profits l’an prochain. Or, en février, au moment de l’annonce d’un réinvestissement de 17 M$ de la Caisse de dépôt et d’autres institutions, Téo Taxi prévoyait «atteindre la rentabilité cette année».

Syndicalisation

L’entrepreneur s’est par ailleurs montré prudent au sujet de la demande d’accréditation syndicale déposée la semaine dernière par les salariés de Téo Taxi.

«On ne contestera pas ça, a-t-il déclaré. On va travailler avec eux, mais il faut s’assurer de développer un modèle syndical flexible pour l’économie de l’avenir.»