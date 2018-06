Recherche sur le cancer : Stéphane Rousseau prend son rôle à coeur

Plus que jamais, Stéphane Rousseau prend à cœur son rôle de porte-parole de la Société de recherche sur le cancer, une maladie qui a emporté ses parents, sa sœur et, plus récemment, son grand ami Patrick Bourgeois.

«C’est une maladie qui me touche vraiment de près. Patrick Bourgeois était mon grand chum. J’ai même perdu un autre de mes bons copains dernièrement et c’est souvent très tôt. Je prêche pour ma paroisse, mais je me rends compte que je ne rajeunis pas et que je veux que les chercheurs trouvent des solutions pour soigner la maladie», confie l’humoriste de 51 ans, au BBQ Urbain de la Gare Windsor.

Six mois après le décès du chanteur des BB, Stéphane Rousseau continue de faire son deuil.

«J’ai de super bons souvenirs de Pat. J’ai eu la chance de voyager avec lui et c’était un gars très drôle. C’était aussi un gars qui écrivait très bien, un mélodiste qui créait des vers d’oreille accrocheurs qui nous rentraient dans la tête immédiatement», se remémore-t-il avec un sourire.