Shakira vend son immense propriété de Miami

Shakira a mis en vente sa somptueuse maison située à Miami en Floride qu’elle a achetée en 2001 pour la somme de 3,38 millions de dollars.

Celle que l’on connaît pour ses succès comme «Whenever, Wherever» et «Shewolf» a mis en vente par le biais de l'agence Douglas Elliman son manoir au bord de la mer pour la somme de 11,648 millions de dollars, espérant récolter un beau profit de cet investissement immobilier.

La maison floridienne a subi toute une transformation depuis son achat il y a plus de 15 ans. Selon la fiche immobilière, Shakira aurait fait installer des planchers de bois franc importés d’Espagne, une nouvelle porte d’entrée européenne et aurait complètement revampé les systèmes de lumières extérieures et intérieures.

La propriété comprend 6 chambres à coucher et 9 salles de bains.

Elle est aussi équipée d’une salle de gym qui peut convenir à tous les types de sportifs.

La maison située directement au bord de la mer a aussi une immense piscine creusée et un espace extérieur magnifiquement aménagé.

Selon le Miami Times, la propriété aurait déjà été sur le marché en 2015, mais n'aurait pas trouvé preneurs à l'époque... À qui la chance?