Un cacatoès fait le beau devant la caméra

Un cacatoès plutôt curieux voulait absolument passer à la caméra en Australie.

L’oiseau a été surpris à explorer en détail une caméra qui surveille la circulation sur une autoroute du Queensland en Australie.

On peut voir l’oiseau apparaître et disparaître à plusieurs reprises devant la lentille. On ignore ce qui a attiré à ce point l’attention de l’animal.

Les autorités qui ont rendu les images publiques se demandent maintenant si elles devront prendre des mesures pour s’assurer que les images captées par les caméras de surveillance ne soient pas bloquées.