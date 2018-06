Un CHSLD lui avait interdit d’aller visiter son mari en quadriporteur

Une aînée de Montréal à qui l’on avait interdit de visiter son mari dans un CHSLD de crainte que son quadriporteur n’abîme les planchers pourra finalement aller le voir après des appels du Journal.

«C’est enrageant [...], ce n’est pas humain», souffle en retenant ses larmes Louise Thérèse Desnoyers, âgée de 71 ans.

Elle raconte avoir été expulsée jeudi de la chambre de son mari par la directrice de la Résidence Ciel Bleu parce qu’elle était entrée avec son quadriporteur, malgré un appel lui interdisant de le faire. Elle a alors dû attendre son transport adapté pour la ramener chez elle pendant deux heures sous le soleil.

«Elle m’a dit : “C’est non, et c’est moi qui décide”», déplore Mme Desnoyers à propos de la directrice quand elle est entrée dans la chambre de son mari pour la chasser. Celle-ci aurait ajouté que les planchers étaient neufs et qu’elle ne voulait pas qu’elle les brise.

Problèmes respiratoires

L’aînée souligne qu’elle n’a personne pour l’accompagner et pousser un fauteuil roulant, par exemple. Même si elle est capable de marcher, elle s’essouffle rapidement à cause de problèmes respiratoires.

«Je l’aime, et je ne veux pas qu’il se sente abandonné», dit-elle à propos de celui qui partage sa vie depuis 24 ans. Comme ils n’ont pas payé pour une ligne téléphonique dans la chambre, qu’ils trouvaient trop chère, aller le visiter est sa seule façon de lui parler.

Il y a deux semaines, son mari a été placé à ce CHSLD pour un mois par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal à la suite d’une hospitalisation, et ce, même si l’endroit est privé. Mme Desnoyers se demande si elle aurait été traitée de la même façon si son mari et elle payaient pour le loger à cet endroit.

Aucune solution

Elle dénonce qu’aucune solution ne lui avait été proposée pour qu’elle puisse voir son mari avant les appels du Journal.

Le CIUSSS répond qu’il prend « très au sérieux le droit à la mobilité des citoyens atteints d’une déficience physique ».

«Un établissement dont la vocation est d’offrir un milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie doit tout particulièrement être sensible à ces questions, et nous sommes en contact avec la direction dans ce dossier afin que tout citoyen ait accès à l’ensemble des locaux de la résidence pour voir ses proches », répond une porte-parole par courriel.

Ainsi, on a demandé à Mme Desnoyers de laisser son quadriporteur à l’entrée de la résidence et de prendre l’ascenseur à pied pour aller voir son mari.

Le courriel ajoute qu’au besoin, un fauteuil roulant sera mis à sa disposition, et un employé pourra l’accompagner.

Les dirigeants de la Résidence Ciel Bleu n’ont, quant à eux, pas rappelé Le Journal.

« Je n’ai pas d’autres choix [que d’accepter ça], car c’est la seule façon que je pourrai voir mon mari », répond l’aînée à contrecœur.

Elle garde un goût amer de son expérience avec le CHSLD privé. « J’ai travaillé en santé [comme préposée aux bénéficiaires] et je n’ai jamais traité mes patients ainsi », dénonce-t-elle.