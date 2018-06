Une route réputée pour ses excès de vitesse

Un autre accident à survenir sur la route 221 en Montérégie. Un homme âgé de 24 ans a trouvé la mort dans une collision la nuit dernière. Il était seul dans sa voiture. Le conducteur qui le suivait sur la route l'a heurté de plein fouet. Sous la force de l'impact, la victime a été éjectée de sa voiture qui a pris feu.

«Pour ce qui est du deuxième véhicule qui le suivait, dans le fond, ou il y a eu l'impact, suite à l'impact, lui a perdu le contrôle, effectivement lui aussi, puis a effectué des tonneaux et aurait heurté un poteau d'Hydro-Québec», explique Martine Denis du Service de police de Châteauguay.

Le conducteur et son passager, des jeunes de 21 et 22 ans auraient pris la fuite à pied. Mais les policiers ont réussi à les retrouver au cours de la nuit. Les deux hommes d'ailleurs seront interrogés. L'accident est survenu entre la municipalité de Saint-Isidore et Saint-Rémi; une route connue pour ses excès de vitesse.

«C'est une route qui a souvent eu des accidents, qui est un peu dangereuse. Elle est droite, elle est bien faite pour la vitesse. Il est difficile de bien voir les dépassements, bien juger les voitures qui s'en viennent, donc on la connaît bien. On sait qu'il faut faire attention. Les jeunes ne la connaissent peut-être pas et s'aperçoivent des fois que c'est plus dangereux», fait savoir Sylvain Payant, maire de Saint-Isidore

En raison des problèmes de vitesse sur la route 221, le ministère des Transports a installé en 2015 un radar-photo et les données ont démontré que 13% des véhicules ont fait des excès de vitesse.

«On dirait que le photo-radar est comme en vacances. On peut se payer la traite. En tout cas», dit un automobiliste à TVA Nouvelles

«Il y a souvent des gens qui essaient de dépasser quand quelqu'un est slow en avant. Parce que l'autre s'en vient vite, donc moi, ça m'est arrivé une couple de fois que j'ai passé proche de me faire rentrer face à face», raconte un autre homme.

«Ce n'est pas surprenant. Il y en a, je vous dirais, plusieurs fois par année, des morts sur la 221», soutient une automobiliste.

Les policiers de Châteauguay n'ont pas terminé leur enquête. Des accusations graves pourraient être déposées contre le conducteur qui a pris la fuite si l'hypothèse de l'alcool au volant se confirme.