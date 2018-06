«XOXO»: deuxième ronde d’auditions au Beachclub

Olivier Primeau lance ce week-end la saison de son Beachclub de Pointe-Calumet en accueillant la seconde ronde d’auditions de la nouvelle téléréalité XOXO, attendue sur les ondes de TVA à l’automne.

Les célibataires âgés de plus de 18 ans et friands d’occasions jet-set sont attendus sur la plage Vidéotron samedi et dimanche, de 12 h à 22 h, où l’accès leur sera gratuit.

Dario Ayala / Agence QMI

De plus, les 50 premiers aspirants candidats à arriver sur les lieux pourraient obtenir l’un des 20 laissez-passer tirés chaque jour pour entendre le DJ Flux Pavilion (samedi) et Tiësto (dimanche).

À noter que seuls les détenteurs de billets auront accès à la zone d’événement avec les artistes.