10 raisons qui font de Ryan Reynolds le mari parfait!

La vedette de «Deadpool 2» et son épouse, Blake Lively, forment l’un des plus beaux couples de Hollywood. Amoureux passionné et papa dévoué, l’acteur est aux petits soins avec les trois femmes de sa vie. Voici 10 raisons qui expliquent son statut d’homme idéal.

1. C’est un homme de famille

Ryan l’avoue d’emblée: il est devenu père poule dès la naissance de son premier enfant. «Je n’ai pas à me préparer à ce que ma fille me mène par le bout du nez: elle le fait depuis qu’elle est venue au monde!» a-t-il avoué au magazine «People» en 2016. Reynolds et Lively, qui ont convolé en 2012, ont deux filles: James, trois ans et demi, et Ines, 20 mois.

2. Il sait détendre l’atmosphère

L’interprète de Deadpool a un sens de l’humour à toute épreuve, comme en fait foi la trame sonore qu’il a choisie pour marquer la naissance de sa cadette. Ines a vu le jour sur «Let’s Get It On», de Marvin Gaye. «Mon médecin riait si fort que j’ai eu peur qu’elle échappe le bébé!» a raconté Blake Lively au magazine «Glamour».

3. Il devient plus patient avec l’âge

«Je n’ai aucun problème à me réveiller cinq fois par nuit pour changer des couches, et, aussi épuisé que je puisse être, j’ai toujours un sourire béat au visage», a affirmé Reynolds à «GQ Magazine». Il a même ajouté que ces trésors de patience étaient l’une des belles surprises de sa paternité. «Avant, je pouvais être plutôt soupe au lait.»

4. Il a le sens des priorités

La star a beau parcourir le monde pour exercer son métier, il s’empresse de rentrer à la maison une fois ses engagements honorés. «Dans l’heure qui a suivi le tournage de «Deadpool» — je ne blague pas, j’avais encore des restants de colle sur le visage —, je suis monté dans un avion à Bangkok pour rejoindre ma famille au plus vite», a-t-il mentionné lors de son passage à AOL Build.

5. Pour lui, sa femme est sa meilleure amie

Reynolds et Lively, qui ont fait connaissance en 2010 pendant le tournage du film «Green Lantern», étaient amis bien avant de craquer l’un pour l’autre. «Un jour, raconte-t-il, on a organisé une soirée à quatre. Elle sortait avec un autre homme, et moi, avec une autre femme. Ç’a dû être gênant pour eux, parce qu’elle et moi, on était comme des feux d’artifice.»

6. Il n’a pas peur des mots

La vedette n’hésite pas à proclamer ses sentiments envers la femme de sa vie. «Je ne suis pas du genre à faire un tas de déclarations d’amour en ondes, mais, quand nous sommes devenus parents, je suis tombé encore plus amoureux de ma femme. J’avais peine à y croire!» a confié Reynolds à l’animateur David Letterman.

7. Il comprend les fashionistas

L’homme s’enorgueillit du bon goût de son épouse, reine incontestée du tapis rouge. «Ma femme est la Beyoncé des tapis rouges. C’est incroyable! Elle transforme cet instant en moment de grâce. Vous voyez le produit fini, mais moi, je suis témoin de toute la préparation. C’est très intense!» a-t-il lancé en entrevue pour AOL.

8. C’est un éternel romantique

L’homme de 41 ans a su que Blake Lively était la bonne après avoir fait quelques pas de danse avec elle dans un restaurant de Boston. «Une chanson a commencé à jouer et je lui ai demandé si elle voulait danser. Il n’y avait personne, la salle était totalement vide», a-t-il raconté à «GQ». Les tourtereaux fréquentent toujours l’établissement qui a vu naître leur histoire d’amour.

9. Il est très protecteur

«J’avais l’habitude de dire à ma femme: “Je prendrais une balle pour toi. Il n’y a rien ni personne que je pourrais aimer autant que toi”», a-t-il dit à «People». Et d’ajouter avec humour: «À la seconde où j’ai échangé un regard avec ma fille, j’ai su que si nous étions attaqués, je prendrais ma femme comme bouclier humain pour protéger le bébé.»

10. Il cuisine

Si l’acteur n’a pas encore des connaissances équivalentes à celles de son épouse en matière de cuisine, il se met fréquemment aux fourneaux pour concocter des plats pour sa famille. «J’ai préparé ce gâteau pour ma femme. Le glaçage est comme de la colle parce que je ne suis pas un scientifique», a-t-il récemment blagué sur Instagram en publiant la photo d’un gâteau aux fraises.