Des concessionnaires Harley-Davidson nerveux

Les motocyclettes Harley-Davidson pourraient coûter plus cher au Canada, gracieuseté de la guerre commerciale avec les États-Unis.

«On est inquiet. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous. Ça n’aidera pas l’industrie de la moto», a indiqué hier au Journal le propriétaire de trois concessions Harley-Davidson au Québec, Laurent Prémont.

Ce dernier craint que les surtaxes annoncées jeudi par Ottawa et Washington sur les produits d’acier et d’aluminium aient un impact réel sur ses ventes.

«Il y a déjà assez de taxes comme cela. Ça risque encore de nous affecter», a-t-il laissé entendre. Résultat : les prix des motocyclettes Harley-Davidson produites aux États-Unis avec de l’acier et de l’aluminium seront plus élevés.

Bon an mal an, le tiers des ventes de Harley-Davidson au Canada est réalisé au Québec. Harley-Davidson dit écouler plus de 3000 motocyclettes neuves en sol québécois chaque année.

«Nous évaluons présentement les diverses options qui s’offrent à nous afin de bien gérer l’augmentation potentielle des coûts due à une hausse des tarifs douaniers. Nous soutenons le libre-échange équitable et espérons que cette question se réglera rapidement», a fait valoir hier la direction de Harley-Davidson Canada.

Avertissement aux investisseurs

La maison-mère de Harley-Davidson, située à Milwaukee, dans l’État du Wisconsin, a toutefois émis un avertissement aux investisseurs.

L’entreprise s’attend à voir ses coûts de production augmenter et ses ventes décliner en raison de cette guerre commerciale qui s’annonce éprouvante.

«Les surtaxes annoncées auront un impact significatif sur nos ventes, nos concessionnaires et nos fournisseurs», a indiqué jeudi la direction de Harley-Davidson par voie de communiqué.

En Europe, l’Union européenne a déjà annoncé que les produits de Harley-Davidson seront directement ciblés par de nouveaux tarifs douaniers.

Depuis le début de l’année, le titre de Harley-Davidson est en baisse de 22 % à la Bourse de New York.

Les ventes mondiales de Harley-Davidson ont chuté de 6,7 % l’an dernier, dont 8,5 % aux États-Unis, son principal marché.

Harley-Davidson a annoncé récemment des compressions. Son usine de Kansas City fermera ses portes prochainement, alors que 800 postes seront abolis.

Pour répondre à ces vents contraires, le constructeur, fondé en 1903, a promis de lancer une moto électrique prochainement et a investi en mars dans Alta Motors, une entreprise de la Silicon Valley qui fabrique des deux roues électriques.