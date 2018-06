Des taupes qui font tourner bien des têtes

De nombreux curieux ont croisé des taupes «immenses» dans le Village gai, dans le métro et à la place Émilie-Gamelin, samedi, alors que se tenait «La parade des taupes», un clin d’œil tout en humour à «La nuit des taupes», le spectacle du Français Philippe Quesne qui sera présenté à l’Usine C trois soirs consécutifs, à compter de dimanche, dans le cadre du Festival TransAmériques.

Les taupes sont parties du Cabaret Mado, ont fait un tour dans le métro à partir de la station Beaudry avant d’émerger à la place Émilie-Gamelin du Quartier des spectacles.

Le spectacle «La nuit des taupes», qui sera présenté les 3-4-5 juin à l’Usine C, comprendra sept taupes immenses qui, précise-t-on, émergent de galeries de carton-pâte pour cuisiner, dessiner et même jouer du punk rock. On parle dans la programmation d’«un théâtre de l’"underground", écologique et philosophique, sans aucune parole».